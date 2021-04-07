Суд отменил домашний арест Олегу Навальному и Соболь по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий фигурантам дела о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщил адвокат Илья Уткин.

"Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо этого им назначен запрет определенных действий. Им запрещено выходить из дома с 20:00 до 06:00. Когда получим решение полностью - сможем сказать, что еще запрещено", - сказал Уткин, защищающий интересы Янкаускаса.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО- иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов фонда. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.