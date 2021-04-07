Суд вынес решения в отношении четырех участников несогласованной акции у ИК-2 в Покрове

ВЛАДИМИР, 7 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области назначил административное наказание в виде девяти суток ареста одному участнику и по восемь суток ареста еще троим участникам несогласованной акции, которая 6 апреля прошла возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Арсеньев.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в Покрове во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный.

"Вынесено решение по Генералову - признан виновным по части 3 статьи 20.2.2 КоАП, ему назначено административное наказание в виде восьми суток ареста. И по Меркуловой, Борискину, - такая же часть, такая же статья, тоже восемь суток ареста, Пахомовой - девять суток", - сказал Арсеньев, отметив, что с большой долей вероятности отбывать наказание они будут в здании отделения МВД по Петушинскому району.

Об административных правонарушениях

Всего в суд поступило пять материалов по административным правонарушениям, предусмотренным ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Как уточнили ТАСС в суде, последний из них, вероятно, будет рассмотрен в четверг.

Санкция по данной статье предполагает наложение административного штрафа в размере от 150 до 300 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 20 суток; на должностных лиц - от 300 до 600 тыс. рублей; на юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.