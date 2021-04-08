Китай поставит в Марокко 10 млн доз вакцин от коронавируса в апреле и мае

РАБАТ, 8 апреля. /ТАСС/. Китай поставит в Марокко 10 млн доз разных вакцин от коронавируса в течение апреля и мая текущего года. Об этом заявил в среду председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу в ходе беседы в формате видеоконференции с председателем Палаты представителей (нижней палаты марокканского парламента) Хабибом аль-Мальки.

"Китай, который уже доставил в Марокко большое количество доз вакцин против коронавируса, обеспечит поставку в королевство еще 10 млн доз вакцин в течение апреля и мая", - цитирует Чжаньшу информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Глава ВСНП также приветствовал "ощутимые результаты, достигнутые Марокко в борьбе с пандемией и личную руководящую роль в этом короля Мухаммеда VI".

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса, привившись первой дозой вакцины в королевском дворце в Фесе. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатна для всех граждан. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек).

К настоящему моменту власти Марокко используют во время крупномасштабной общенациональной кампании две вакцины - от китайской лаборатории Sinopharm и британско-шведской фирмы AstraZeneca.

К вечеру 7 апреля в королевстве вакцинированы более 4,41 млн человек, при этом свыше 4,03 млн из них введены два компонента вакцины.