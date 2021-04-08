Золотов: сотрудники Росгвардии действуют на несогласованных акциях в рамках закона

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии на несогласованных акциях действуют исключительно в рамках закона и проявляют выдержку, несмотря на провокации в их адрес. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован 8 апреля на сайте агентства.

"Наши сотрудники и военнослужащие профессионально подготовлены и действуют исключительно в рамках закона и адекватно ситуации. И я благодарен им за их выдержку и мужество, которые они проявляют, несмотря на провокации, а иногда и немотивированную агрессию в их адрес", - сказал он. Золотов подчеркнул, что в этих ситуациях личный состав Росгвардии в первую очередь ориентирован на обеспечение общественного порядка, требований закона и безопасности граждан.

По его мнению, действия российских правоохранительных органов на несогласованных акциях значительно отличаются от действий их зарубежных коллег, которые жестко пресекают такие массовые мероприятия. "И, если сравнивать действия российских правоохранителей с зарубежными коллегами даже из самых демократических стран Евросоюза или США, то такое сравнение будет не в пользу последних. Просто некоторые предпочитают не замечать этой существенной разницы или очень однобоко подходят к вопросу оценки действий правоохранителей в нашей стране", - сказал глава Росгвардии.