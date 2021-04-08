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Пандемия COVID-19

Японские ученые выяснили, что британский штамм коронавируса заразнее обычного в 1,32 раза

Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний отмечают, что по этой причине действующие методы профилактики распространения инфекции могут оказаться недостаточными

ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения британского штамма коронавируса в Японии оказался в 1,32 раза выше, чем у версии, распространенной изначально. К такому выводу пришли специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний, сообщило в четверг японское общественное телевидение.

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Ученые отмечают, что по этой причине действующие методы профилактики распространения инфекции могут оказаться недостаточными.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные по скорости распространению инфекции за 50 дней - с 1 февраля, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения британским штаммом, по 22 марта.

В настоящее время британский штамм коронавируса наиболее распространен на западе Японии, в частности - в префектуре Осака, которая 7 апреля из-за резкого роста числа новых случаев заражения ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Однако японские ученые предупреждают, что в ближайшее время распространение нового штамма может достигнуть и столичного региона.

Всего с начала пандемии в Японии отмечено 494 тыс. случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 9,3 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 455 тыс. инфицированных, 456 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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