Золотов заявил, что Росгвардия за пять лет работы доказала свою эффективность

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Росгвардия, созданная в апреле 2016 года, за пять лет работы доказала свою эффективность и востребованность. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Безусловно, процесс создания нового ведомства не был простым. Возникали сложности, которые мы оперативно разрешили. И время доказало эффективность принятых решений, свидетельством чему стала оценка результатов работы ведомства руководством государства и нашими гражданами", - сказал он.

Золотов отметил, что в 2016 году некоторые эксперты скептически относились к созданию Росгвардии. "Но уже тогда, пять лет назад, профессионалы понимали, что именно такая структура как Росгвардия, отвечающая за внутреннюю безопасность государства, необходима для оперативного реагирования на возникающие угрозы", - подчеркнул он. По его словам, за эти пять лет фактически с нуля была сформирована нормативно-правовая основа деятельности Росгвардии, которая продолжает совершенствоваться. Сегодня Росгвардия обеспечивают охрану особо важных объектов атомной отрасли, систем энергетики и водоснабжения, контролирует работы частных охранных организаций, осуществляет контроль за оборотом оружия в стране, помогает в борьбе с преступностью и терроризмом.

"Пока различные "эксперты" строят пессимистические прогнозы, наша страна продолжает развиваться - появляются новые инфраструктурные объекты, растет количество новых производств, развивается научный сектор, транспортные коммуникации. Многие из них имеют стратегическое значение, а значит, требуют эффективной защиты. И одна из основных наших задач - обеспечение безопасности новых объектов, в том числе вводящихся в строй энергоблоков атомных станций", - сообщил Золотов.