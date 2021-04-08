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Золотов сообщил, что каждый третий сотрудник Росгвардии уже привит от коронавируса

По словам главы ведомства, ежедневно получают прививки порядка 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. Как сообщил в интервью ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов, почти треть сотрудников уже выработали иммунитет к ковиду.

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"Сейчас в ведомстве активно проходит вакцинация, ежедневно получают прививки порядка 2,5 тыс. человек. По нашим подсчетам, примерно треть всего личного состава на сегодня уже имеет защиту от коронавируса", - сказал он.

Золотов сообщил, что с начала пандемии в лечебных организациях Росгвардии увеличили количество коек для заболевших ковидом, перепрофилировали на прием таких пациентов ведомственные санатории. На выделенные правительством дополнительные денежные средства приобрели медицинское оборудование, лекарства и средства защиты, специализированный автотранспорт, в том числе машины скорой помощи. "Принятые меры позволили избежать массовых заражений. Уровень заболеваемости коронавирусом в войсках национальной гвардии составил всего лишь три десятых процента", - сообщил Золотов.

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РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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