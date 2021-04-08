Москвичи смогут бесплатно пройти обследование у дерматовенерологов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Врачи-дерматовенерологи и подологи проведут для жителей Москвы бесплатное обследование кожи и ногтей 10 и 17 апреля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Во всех филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 10 и 17 апреля с 9:00 до 16:00 высококвалифицированные врачи-дерматовенерологи и подологи, специализирующиеся на лечении грибковых заболеваний, проведут для москвичей бесплатное обследование кожи и ногтей", - сказали в пресс-службе.

Как отметил главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев, в последнее время современные городские жители обычно идут с проблемами стоп и ногтей в салон красоты, чтобы мастер педикюра дал совет при обнаружении подозрительных изменений кожи, ногтей, пальцев или стопы. Однако подология - это наука, стоящая между дерматологией и хирургией, и специалист, занимающийся эстетическими процедурами, не может конкурировать с врачом, ведущим прием в специализированной медицинской клинике в специально оборудованном кабинете, соблюдая все правила асептики и антисептики, способный осуществлять определенные лечебные манипуляции и назначения.

Для обследования и консультации необходима предварительная запись по единому телефону для справок и предварительной записи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 8 (499) 558-58-28. При себе необходимо иметь паспорт/свидетельство о рождении и полис ОМС.