{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Петербург

Она состоит из 13,7 тыс. доз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского научного центра "Вектор", рассчитанная на 13,7 тыс. человек, поступила в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Сегодня на центральную фармбазу поступили новые партии: 13 700 доз вакцины "Эпиваккорона" и 24 600 - "Гамковидвак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.

Как пояснила журналистам директор базы Любовь Полякова, в ближайшие дни препарат направят в городские пункты вакцинации.

"За все время в город поступило 594 442 дозы вакцины. Сформировался запас, достаточный для увеличения числа вакцинируемых. По телефону 122 каждый житель города может записаться на прививку в любое медицинское учреждение", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

За весь период в Петербурге прошли вакцинацию 423 594 человека, из них 304 905 закончили цикл.

По последним данным, в Петербурге выявили 399 591 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 354 689 человек, умерли 12 488.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность
Экстренное предупреждение действует 8-9 апреля
Читать полностью