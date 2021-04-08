Первая партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского научного центра "Вектор", рассчитанная на 13,7 тыс. человек, поступила в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Сегодня на центральную фармбазу поступили новые партии: 13 700 доз вакцины "Эпиваккорона" и 24 600 - "Гамковидвак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.

Как пояснила журналистам директор базы Любовь Полякова, в ближайшие дни препарат направят в городские пункты вакцинации.

"За все время в город поступило 594 442 дозы вакцины. Сформировался запас, достаточный для увеличения числа вакцинируемых. По телефону 122 каждый житель города может записаться на прививку в любое медицинское учреждение", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

За весь период в Петербурге прошли вакцинацию 423 594 человека, из них 304 905 закончили цикл.

По последним данным, в Петербурге выявили 399 591 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 354 689 человек, умерли 12 488.