Мишустин: типовые проекты позволят сократить срок строительства соцобъектов на полгода

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Использование типовых проектов позволит в среднем на полгода сократить сроки строительства социально значимых объектов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, где обсуждаются соответствующие поправки в Градостроительный кодекс.

"Государственные и муниципальные заказчики смогут воспользоваться типовыми проектами безвозмездно, - сказал он. - Это позволит в среднем на полгода сократить сроки строительства социально значимых объектов, а также сэкономить бюджетные средства на их проектирование".

По словам премьера, речь идет прежде всего о новых школах, детских садах, поликлиниках, дорогах и других объектах социальной и транспортной инфраструктуры, которые делают город комфортным для людей. "Строить их нужно качественно и при этом без лишних затрат времени и средств, - подчеркнул глава кабмина. - Чтобы не разрабатывать документацию по таким объектам каждый раз заново, можно будет воспользоваться уже готовыми образцами. Для этого нужно, чтобы объект получил положительное заключение государственной экспертизы, а его проект был признан типовым и, соответственно, включен в единый реестр".