Ленинградская область получила первую партию вакцины "Эпиваккорона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцины "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор", поступила в Ленинградскую область. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Ленинградскую область поступила первая партия вакцины "Эпиваккорона" в объеме 1 620 комплектов на такое же количество человек. В ближайшее время со склада предприятия "Ленфарм" препарат отправится в районные больницы. Вакцина также надежно защищает от COVID-19, как и "Спутник V", но природа препарата и механизм действия у них разные. В "Спутнике" иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а "Эпиваккорона" - искусственно синтезированным пептидам вируса", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего в регионе прошли вакцинацию препаратом "Спутник V" 88,9 тыс. человек, полностью завершили цикл - 56,9 тыс.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 40 614 человек, выздоровели 38 001, умерли 1 019. За минувшие сутки в регионе выявили 91 случай заражения.