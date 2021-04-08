В Кабардино-Балкарии в рамках акции "Сад памяти" высадят более 200 тыс. деревьев

НАЛЬЧИК, 8 апреля. /ТАСС/. Почти 220 тыс. деревьев планируют посадить в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году в память о героях Великой Отечественной войны в рамках международной акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию с начала войны. Уже в четверг на территории парка Победы в Нальчике высадили 300 саженцев, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

"Сегодня мы даем старт по всей республике, на акцию "Сад памяти" собралось очень много людей, она вызывает огромный интерес у всех общественных организаций, я благодарен всем. Сажаем клен, липу, ясень (привезли 300 саженцев), учитывая все климатические особенности нашего региона. Во всех городах и районах в 2021 году посадят порядка 218 тыс. саженцев", - рассказал Шаваев.

В 2020 году в рамках акции "Сад памяти" на 20 га земель лесного фонда Кабардино-Балкарии высадили более 60 тыс. деревьев - по числу ушедших на фронт бойцов республики. Цель акции - увековечить подвиг каждого жителя республики в годы Великой Отечественной войны. "Видя сегодняшнее мероприятие, мы не сомневаемся, что не только силами подведомственных учреждений лесного хозяйства и министерства природных ресурсов и экологии, но и общественных, экологических организаций, просто жителей нашей республики, сможем сделать это великое дело", - добавил он.