Общественная палата РФ запустила новую версию своего сайта

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в четверг объявила о запуске обновленной версии своего сайта, он будет доступен по адресу oprf.ru.

"Современный дизайн, динамичная подача новостей, удобная навигация - все это обновленный сайт ОП РФ. Он работает по привычному адресу oprf.ru. Прежний сайт со всеми размещенными на нем ранее материалами теперь будет доступен в виде архива по адресу old.oprf.ru", - отметили в пресс-службе палаты.

В ОП обратили внимание, что наиболее актуальная информация о работе палаты представлена на обновленном сайте блоками на главной странице. В частности, там размещены новости о работе членов ОП РФ, их блоги и комментарии на острые темы, а также раздел трансляций с дискуссионных площадок.

"На ресурсе появилось больше возможностей для получения обратной связи: опросы, законопроекты и актуальные темы для обсуждения собраны в интерактивном разделе. В настоящее время завершается модернизация раздела "Обращения граждан". Обратиться за помощью к общественникам станет проще, быстрее и удобнее", - подчеркнули в ОП.

Кроме того, в специальный раздел выделены все проекты Общественной палаты РФ, в том числе форум "Сообщество" и конкурс "Мой проект - моей стране!".