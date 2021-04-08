В Грузии будут использовать вакцину AstraZeneca только для людей старше 55 лет

ТБИЛИСИ, 8 апреля. /ТАСС/. Минздрав Грузии принял решение использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca лишь для людей старше 55 лет после того, как в среду Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании. Об этом в четверг заявила на брифинге замглавы Минздрава республики Тамар Габуния.

"Сегодня наш совет экспертов вместе с сотрудниками Минздрава и центра по контролю над заболеваниями принял решение продолжить вакцинацию людей [препаратом] AstraZeneca лишь старше 55 лет", - сказала Габуния.

Замминистра также добавила, что те люди, которые уже прошли первый курс вакцинации препаратом AstraZeneca, вторую вакцину смогут сделать без проблем. Британско-шведским препаратом также будут прививать и людей, которые особенно уязвимы к коронавирусу. Габуния добавила, что пользы от вакцины намного больше, чем негативных последствий.

В среду Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

В Грузии с 15 марта идет вакцинация населения от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer. По последним данным, привиты до 16 тыс. человек. Власти страны до конца года собираются вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

19 марта в Грузии после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра, работавшая в одной из клиник в городе Ахалцихе (край Самцхе - Джавахети) Мэги Бакрадзе. По предварительным данным, у нее случился анафилактический шок. Минздрав республики не стал приостанавливать вакцинацию, но решил продолжить делать прививки только в многопрофильных больницах.