Фадеев заявил, что в СПЧ следят за состоянием здоровья Навального

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за состоянием здоровья Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече со студентами Уральского государственного университета имени А. М. Горького в Екатеринбурге в четверг.

"Да, там есть определенные проблемы и со здоровьем, и с лечением. Мы за ними, безусловно, следим", - приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ. "Если мне поступят какие-то сигналы о действительном нарушении прав Навального, будем заниматься", - добавил Фадеев.

При этом глава СПЧ опроверг заявления о якобы имевших место намерениях властей "уничтожить" Навального. "Вокруг Навального создана такая пиар-среда, в первую очередь за границей, что сегодня для российской власти здоровье Навального - [это] большая ценность", - отметил он. "Хотя бы поэтому, когда говорят, что его хотят "уничтожить", - это неправда", - добавил глава Совета.

Ранее СПЧ заявил о готовности проверить информацию о туберкулезе в колонии, где отбывает наказание Навальный.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. Его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.

Как сообщили в четверг в пресс-службе регионального УФСИН, накануне Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.