Россия подпишет конвенцию о признании иностранных судебных решений

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту РФ подписать от имени Российской Федерации конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам от 2 июля 2019 года", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте Гаагской конференции по международному частному праву, конвенция была подписана 2 июля 2019 года Израилем, Украиной и Уругваем, однако в силу не вступила.