{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия подпишет конвенцию о признании иностранных судебных решений

Конвенция была подписана 2 июля 2019 года Израилем, Украиной и Уругваем, однако в силу не вступила

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту РФ подписать от имени Российской Федерации конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам от 2 июля 2019 года", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте Гаагской конференции по международному частному праву, конвенция была подписана 2 июля 2019 года Израилем, Украиной и Уругваем, однако в силу не вступила.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
ФРГ продолжит использовать вакцину Vaxzevria только для лиц старше 60 лет
В Германии на 2,7 млн вакцинированных этим препаратом приходится 31 случай тромбозов, умерли девять человек
Читать полностью