Акция по сбору электролома пройдет 17 апреля в экоцентре "Воробьевы горы" в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Экологическая акция "Электровесна" по сбору неработающей техники и электроники пройдет 17 апреля в Москве в экоцентре "Воробьевы горы". Вся техника отправится партнерам-переработчикам, сообщила в четверг пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

"Экоцентр "Воробьевы горы" Мосприроды принимает участие в акции по сбору электролома "Электровесна". Принести все, что работает от сети или батареек, можно в субботу, 17 апреля, с 12:00 до 15:00. Вся техника отправится партнерам-переработчикам: предприятиям "Вторалюминпродукт", Ecovap и НЭК. Помимо возможности сдать электролом, посетители смогут познакомиться с экспозицией экоцентра и с мини-выставкой, которая расскажет о переработке электроники", - говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия рекомендуют приносить пылесосы, чайники, фены, утюги, телевизоры, компьютерные мониторы и системные блоки, принтеры и сканеры, телефоны. Не принимаются комплектующие, которые вставляются в технику: картриджи, батарейки, лампочки, диски, кассеты. Неработающая электроника относится к опасным отходам и требует особой утилизации, ее нельзя выкидывать в общий мусор.

Также в экоцентре "Воробьевы горы" установлен контейнер для приема одежды от проекта "Доброворот". А в рамках акции "Добрые крышечки" в часы работы экоцентра "Воробьевы горы" можно принести крышечки от бутылок и пакетов. Они будут отправлены на переработку, а вырученные средства направятся нуждающимся детям.

О программе по раздельному накоплению отходов

С 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. В столичных дворах и около объектов соцсферы оборудовали более 22 тыс. контейнерных площадок, где установили 60 тыс. брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов осуществляется мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией - синие - для вторсырья, серые - для смешанных отходов.