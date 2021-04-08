Фадеев: отсутствие кризисных центров мешает принять закон о борьбе с домашним насилием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что законопроект о борьбе с домашним насилием может быть принят в этом году. Одной из проблем, которая этому препятствует, он назвал отсутствие кризисных центров.

"Это один из самых сложных законов, которые обсуждаются в последний год. Я надеюсь, [он] будет принят в обозримой перспективе. Главное, что инфраструктура не готова. Говорят, что есть кризисные центры, куда может уйти женщина, которую бьют, но, похоже, что этой инфраструктуры недостаточно - это одно из препятствий. Все против домашнего насилия, дело только в деталях - как будет реализован этот закон. Он завис, так как нет твердого понимания, как он будет работать. Я думаю, в течение года он будет принят", - сказал Фадеев на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.