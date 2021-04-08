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В Петербурге открылся центр управления регионом, координирующий работу по СЗФО

ЦУР СЗФО позволит оперативно выявлять главные проблемы регионов округа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР), который будет аккумулировать работу всех ЦУР Северо-Запада страны, открылся на площадке аппарата полпреда президента РФ в СЗФО в Петербурге. Центр будет в том числе обрабатывать информацию о проблемах жителей округа, сообщили в пресс-службе полпреда.

"8 апреля на площадке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялось открытие Центра управления регионом. В задачи Центра входит аналитика и мониторинг данных субъектов СЗФО, консультативная помощь в деятельности всех ЦУРов округа, а также обучение органов власти разного уровня работе в сети интернет", - говорится в сообщении.

ЦУР СЗФО позволит оперативно выявлять главные проблемы регионов СЗФО. "Там, где решение проблем затягивается, мы сможем понять, какая помощь нужна региону", - приводятся в сообщении слова полпреда Александра Гуцана.

ЦУР - единый пункт мониторинга. В него поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионах, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию. В 2020 году по поручению президента РФ создано 83 Центра управления регионом под управлением АНО "Диалог Регионы".

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