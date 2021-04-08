Российские вузы увеличили присутствие в предметных областях престижных мировых рейтингов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские вузы увеличили присутствие в предметных областях мировых рейтингов QS, THE, ARWU в 2021 году по сравнению с 2013 годом. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов ассоциации "Глобальные университеты" "Глобальная конкурентоспособность российского высшего образования. Ключевые результаты проекта "5-100".

Согласно материалам, в 2013 году российские вузы были представлены в 41 предметной области, в 2021 году - уже в 116. При этом сильные позиции, когда в предметном рейтинге представлено 10 и более вузов, Россия занимает по таким направлениям, как физика, химия, инженерия, математика, лингвистика, компьютерные науки, науки о жизни, бизнес и менеджмент.

Уверенные позиции российские вузы занимают по образованию, социальным наукам, бизнесу и экономике, психологии, медицине, философии, праву, наукам о земле (3-9 вузов в предмете). Слабые позиции (1-2 российских вуза в предмете) - по географии, геологии, геофизике, сельскому хозяйству, клинической медицине, биотехнологиям. Вузы РФ не представлены в таких областях, как транспорт, антропология, ветеринария, государственное управление, океанография, история древнего мира.

Научные публикации

Около трети научных публикаций российских ученых приходится на участников проекта повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100", также говорится в материалах.

"Доля публикаций вузов "5-100" в общем числе российских публикаций всех организаций - 37%. Доля цитирований вузов "5-100" в общем числе российских цитирований всех организаций - 31%", - приводится в материалах ассоциации.

Отмечается, что российские вузы вышли на среднемировой уровень цитируемости в следующих областях наук: физика и астрономия, биохимия, генетика и молекулярная биология, инженерные науки, а также науки об окружающей среде.

В то же время, согласно данным ассоциации, вклад вузов "5-100" в общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) государственных вузов России составляет 32%, или 32,5 из 101,5 млрд руб. А средний доход от НИОКР из внебюджетных источников на один вуз превышает 930 млн руб.

О проекте

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, которая завершилась в 2020 году. Она была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых победителем стал 21 университет.

Минобрнауки России в прошлом году разработало новую программу, которая сменит проект - программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.