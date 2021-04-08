СПЧ обсудит инициативу внести в KPI губернаторов оценку работы с некоммерческим сектором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудит инициативу внести в ключевые показатели эффективности (KPI) губернаторов развитие и поддержку некоммерческого сектора. Об этом сообщил в четверг на площадке "Прямая линия" в музее "Россия - моя история" в Екатеринбурге глава Совета Валерий Фадеев.

"Я вернусь в Москву и эту тему направлю ей [главе комиссии СПЧ по развитию институтов гражданского общества Светлане Маковецкой]. Это важная история", - ответил он на предложение свердловских общественников внести в KPI губернаторов в качестве одного из критерия развитие и поддержку некоммерческого сектора.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова добавила, что после появления в Конституции РФ поправки об институтах гражданского общества будут и изменения в законодательстве региона. "В законе "О правительстве РФ" впервые появилась статья о взаимодействии правительства с институтами гражданского общества. <...> Точно так мы сейчас это переносим на законы Свердловской области", - пояснила она.