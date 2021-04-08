МОСКВА, 8 апреля./ТАСС/. TikTok в 2021 году поддержит ежегодную акцию "Цифровой Диктант". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"В этом году TikTok поддержит ежегодную акцию "Цифровой Диктант", являющуюся самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Популярные авторы контента в прямом эфире попробуют пройти "Цифровой Диктант", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель проекта "Цифровой Диктант" Сергей Гребенников, а также блогер Wylsacom и другие эксперты с 10 по 21 апреля в прямом эфире разберут основные вопросы из тестирования. Также в 2021 году разделы тестирования "Цифровой Диктант" для подростков 14-17 лет и для людей возрастной категории 18-59 лет будут включать в себя вопросы о работе сервисов коротких видеороликов и советы по безопасности от TikTok.

По данным пресс-релиза, эксперты интернет-отрасли проведут специальные эфиры, посвященные разным компетенциям, которыми должен владеть каждый пользователь интернета и важным знаниям о сервисах: противодействию фишингу, кибербуллингу и киберугрозам, модерации контента и искусственном интеллекте.

Об инициативе "Цифровой Диктант"

"Цифровой Диктант" - это ежегодная акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Она дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками и сформировать свою личную траекторию развития недостающих знаний и навыков.

В 2020 году акция "Цифровой Диктант" стала самой масштабной инициативой по проверке знаний в сфере информационных технологий в РФ. В ней приняли участие 330 148 человек (в 2019 году - 39 398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 году - 7,15 балла).