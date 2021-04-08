Минкультуры выдаст разрешение на международную церемонию захоронения бойцов в Волгограде

Манилова пояснила, что вне зависимости от статуса проекта, международный он или внутрироссийский, Минкультуры России должно провести историко-культурную экспертизу, итогом которой будет гарантия, что запланированные работы не принесут никакого вреда памятникам и объектам культурного наследия. Экспертизу проводили музей Сталинградской битвы совместно с департаментом государственной охраны объектов культурного наследия министерства и Институтом материальной культуры РАН.

"Сегодня мне подтвердили, что 20 апреля министерство получит эти документы и проектную документацию, и результаты историко-культурной экспертизы, что они будут позитивными, и таким образом 20 числа мы выдадим необходимое согласование", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказал президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, ключевым мероприятием станет церемония перезахоронения на Мамаевом кургане, которая пройдет 24 апреля, ее посетят американские и французские ветераны. "Церемония уникальна тем, что те герои, что приедут, приедут, скорее всего, в первый и последний раз в Россию. Это последние свидетели войны, которые будут захоранивать своих товарищей. Для нас очень важно, что она станет исключением, такого не было долгое время и уже не случится", - подчеркнул он.

Малиновский обратил внимание, что международный статус мероприятия сможет оказать влияние на сохранение памяти о войне у молодого поколения разных стран. "Все мы знаем, что со временем память об истории стирается, особенно в Европе. Люди знают, что происходили события, но не знают, что конкретно происходило. Некоторые страны пытаются изменять историю. Мероприятие будет освещаться по всему миру, и благодаря этому молодое поколение сможет узнать, как на самом деле происходила история, что СССР выиграл войну, что Сталинградская битва стала ключевым моментом, благодаря которому все мы живы", - отметил глава фонда.

О раскопках

Председатель регионального отделения "Поискового движения России" в Волгоградской области Андрей Орешкин пояснил, что на территориях, где запланированы раскопки, происходила операция "Кольцо", в которой погибло большое количество бойцов. "Эти места вызывают особый интерес для поискового сообщества на протяжении многих лет, мы работаем на них и ищем непогребенных бойцов. Работы продолжаются, ежегодно около 1 тыс. человек мы находим и хороним именно на воинских мемориалах. Данные территории актуальны для работы", - добавил он. Планируется, что в этом году раскопки пройдут при участии специалистов из Франции, приедут также потомки бывшего президента Франции Шарля де Голля.