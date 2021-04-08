Минкультуры выдаст разрешение на международную церемонию захоронения бойцов в Волгограде

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассчитывает 20 апреля выдать разрешение на проведение международной церемонии перезахоронения бойцов Великой Отечественной войны, которая пройдет на месте Сталинградской битвы. Согласование подтвердит, что работы не повредят памятникам культуры, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
"Сегодня мне подтвердили, что 20 апреля министерство получит эти документы и проектную документацию, и результаты историко-культурной экспертизы, что они будут позитивными, и таким образом 20 числа мы выдадим необходимое согласование", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.
20 апреля запланировано начало проекта "Сталинград-2021", в ходе которого будут найдены и перезахоронены на Мамаевом Кургане останки участников Сталинградской битвы. Проект реализует Фонд развития русско-французских исторических инициатив совместно с российскими ведомствами и французскими научными институтами.
Манилова пояснила, что вне зависимости от статуса проекта, международный он или внутрироссийский, Минкультуры России должно провести историко-культурную экспертизу, итогом которой будет гарантия, что запланированные работы не принесут никакого вреда памятникам и объектам культурного наследия. Экспертизу проводили музей Сталинградской битвы совместно с департаментом государственной охраны объектов культурного наследия министерства и Институтом материальной культуры РАН.
Как рассказал президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, ключевым мероприятием станет церемония перезахоронения на Мамаевом кургане, которая пройдет 24 апреля, ее посетят американские и французские ветераны. "Церемония уникальна тем, что те герои, что приедут, приедут, скорее всего, в первый и последний раз в Россию. Это последние свидетели войны, которые будут захоранивать своих товарищей. Для нас очень важно, что она станет исключением, такого не было долгое время и уже не случится", - подчеркнул он.
Малиновский обратил внимание, что международный статус мероприятия сможет оказать влияние на сохранение памяти о войне у молодого поколения разных стран. "Все мы знаем, что со временем память об истории стирается, особенно в Европе. Люди знают, что происходили события, но не знают, что конкретно происходило. Некоторые страны пытаются изменять историю. Мероприятие будет освещаться по всему миру, и благодаря этому молодое поколение сможет узнать, как на самом деле происходила история, что СССР выиграл войну, что Сталинградская битва стала ключевым моментом, благодаря которому все мы живы", - отметил глава фонда.
О раскопках
Председатель регионального отделения "Поискового движения России" в Волгоградской области Андрей Орешкин пояснил, что на территориях, где запланированы раскопки, происходила операция "Кольцо", в которой погибло большое количество бойцов. "Эти места вызывают особый интерес для поискового сообщества на протяжении многих лет, мы работаем на них и ищем непогребенных бойцов. Работы продолжаются, ежегодно около 1 тыс. человек мы находим и хороним именно на воинских мемориалах. Данные территории актуальны для работы", - добавил он. Планируется, что в этом году раскопки пройдут при участии специалистов из Франции, приедут также потомки бывшего президента Франции Шарля де Голля.