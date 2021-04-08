Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил запрет в служении епископов Игнатия (Тарасова) и Игнатия (Бузина), сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ) в четверг. Ранее они были запрещены в служении Высшим общецерковным судом Русской православной церкви (РПЦ) за нарушения канонов, касающихся клятвопреступления, азартных игр, прелюбодеяния, воровства и пьянства.

"Патриарх Кирилл утвердил решения Высшего общецерковного суда и издал указы, в которых определены места пребывания запрещенных в священнослужении епископов", - говорится в сообщении. Тарасову положено пребывать в Богоявленском мужском монастыре в Челябинске, Бузину - в Свято-Троицком Павло-Обнорском мужском монастыре Вологодской епархии.

Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий (в миру - Константин Бузин) родился 21 июня 1973 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области УССР в семье служащих. В 1991-1995 годах учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Патриарх Кирилл возвел его в сан епископа 13 апреля 2014 года в Храме Христа Спасителя. Епископ Костомукшский и Кемский Игнатий (в миру - Алексей Тарасов) родился 26 марта 1976 года в городе Сатка Челябинской области в семье служащих. Обучался в Тобольской духовной семинарии с 1993 по 1997 год. Он был возведен в сан епископа патриархом Кириллом 11 июля 2013 года на литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.