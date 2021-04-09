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Пандемия COVID-19

В Турции снова зафиксировали наибольший прирост случаев COVID-19

В стране выявили 55 941 случай заражения коронавирусом

АНКАРА, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало в четверг наибольший за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом нового типа - более 55 тыс. случаев.

"За последние 24 часа сделано 304 492 теста, выявлен 55 941 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 258 человек. Теперь общее число умерших составляет 33 201, а инфицированных - 3,6 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 3,232 млн человека, добавили в ведомстве.

Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован днем ранее (54 740 инфицированных).

Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы.

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
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