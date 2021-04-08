Суд ограничил право властей Петербурга выдавать разрешения на застройку Охтинского мыса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга временно запретил властям города выдавать разрешения на проведение строительных работ на территории Охтинского мыса в качестве обеспечительной меры по иску градозащитников.

Речь идет о территории, на которой по поручению президента РФ планируется создать историко-археологический музей-заповедник, основой которого будет объект культурного наследия федерального значения с крепостью Ниеншанц. Прилегающая к памятнику территория в настоящее время не имеет охранного статуса, но, по мнению градозащитников, обладает признаками объекта культурного наследия.

Как сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов города, в отношении части земельного участка на Охтинском мысе, расположенной вне границ территории объекта культурного наследия, "суд запретил КГИОП Санкт-Петербурга совершать действия по выдаче заключений о соответствии режиму использования земель ЗА2 в границах зон охраны объектов культурного наследия о возможности проведения работ, связанных с углублением в грунт более 0,5 м".

В январе 2021 года президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром" (которое владеет участком) вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить предложения до 1 мая.

"Суд учел, что, в соответствии с поручением президента РФ от 28.01.2021, Министерству культуры РФ совместно с правительством РФ и ПАО "Газпром" предписано рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Отсутствие охранного статуса остатков фортификационных сооружений крепости Ландскрона противоречит обязательному акту президента РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

На момент принятия судебного решения на территории Охтинского мыса не проводилось никаких строительных и иных работ, связанных с углублением в грунт. Примерно половина мыса (4,7 га) находится в собственности компании "Газпром нефть", до 2010 года планировавшей возвести на этой территории общественно-деловой центр "Охта", остальная часть находится в собственности Санкт-Петербурга.

Допетровский памятник в Петербурге

На территории Охтинского мыса в месте слияния реки Охты с Невой находятся остатки поселений людей, начиная с эпохи неолита, заканчивая двумя шведскими крепостями - Ландскроной, возведенной в XIII веке, и Ниеншанцом, сооруженным поверх старых укреплений в XVI веке. Археологические исследования на территории Охтинского мыса проводились с 1993 года, тогда были выявлены следы Ниеншанца. В 2006-2010 годах в связи с планированием строительства на Охтинском мысу общественно-делового центра "Охта" (проект перенесен в 2010 году на новый участок в Лахте) были проведены полномасштабные спасательные археологические работы, которые открыли многотысячелетнюю историю этих мест. Градозащитники считают, что все археологические памятники Охтинского мыса должны обрести статус музея.

Компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта нового общественного пространства. Пресс-служба компании ранее сообщила, что археологические памятники Охтинского мыса, относящиеся к периоду до основания Санкт-Петербурга, планируется сохранить в составе этого общественного пространства.