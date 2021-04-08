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Пандемия COVID-19

Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса

Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов

ГАВАНА, 8 апреля. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом в четверг сообщает местная газета Hoy.

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Решение вступает в силу 16 апреля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов.

По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 255 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 3 369 человек. В марте прошлого года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей с 1 июля.

В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.

Теги
Доминиканская РеспубликаПандемия COVID-19
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