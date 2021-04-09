Роспотребнадзор дал рекомендации в период сезонной аллергии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор информирует граждан о необходимых рекомендациях в период поллиноза или сезонной аллергии. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Необходимо организовать свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой, например, держать окна закрытыми (в помещениях, в автомобиле), ежедневно проводить влажную уборку, принимать душ по возвращении с улицы и т. п.

При этом важно незамедлительно обращаться к врачу при подозрении на аллергию на пыльцу растений, а также отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем в воздухе при помощи специализированных ресурсов в интернете и мобильных приложений. Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения.

Роспотребнадзор напоминает, что поллиноз представляет собой заболевание, которое вызвано аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Его основными симптомами являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Ведомство информирует граждан о необходимых рекомендациях в период поллиноза или сезонной аллергии.