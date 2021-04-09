В Ростелекоме сообщили об увеличении числа киберпреступлений на Дальнем Востоке вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Дальний Восток вошел в тройку макрорегионов России по количеству киберпреступлений в 2020 году. В прошлом году здесь зафиксировали вдвое больше кибератак, чем годом ранее, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Ростелекома".

"За 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком" выявил и отразил свыше 1,9 млн атак на информационные ресурсы организаций. Наибольшее число инцидентов - более 720 тыс. - выявлено в Москве. На третьем месте из восьми возможных по количеству атак находится Дальневосточный федеральный округ, где специалисты Solar JSOC зафиксировали 218 тыс. киберпреступлений, что почти в два раза превышает показатели [2019] года", - говорится в сообщении.

Дальний Восток стал одним из трех макрорегионов России, где большинство атак было связано с эксплуатацией уязвимостей веб-приложений (38% инцидентов). На втором месте стоит использование вредоносных программных обеспечений (30%). В 16% случаев злоумышленники использовали компрометацию учетных данных от внешних корпоративных интернет-ресурсов.

"Среди всех регионов (кроме Москвы) именно Дальний Восток привлек наибольшее внимание хакеров с высоким уровнем квалификации: кибернаемников и группировок, спонсируемых иностранными государствами. Это объясняется тем, что в федеральном округе находится много организаций как коммерческих, так и государственных, которые представляют интерес для азиатских группировок", - цитирует пресс-служба "Ростелекома" слова Алексея Павлова, заместителя директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC по развитию бизнеса SOC компании "Ростелеком".