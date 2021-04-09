Музей истории Дальнего Востока снимет фильм о путешественнике Арсеньеве к его 150-летию

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева начал съемки документального фильма о путешественнике, первопроходце Уссурийского края Владимире Арсеньеве, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея. Первым шагом в съемках стала встреча с художественным руководителем Государственного академического Малого театра России Юрием Соломиным, который в 1975 году исполнил роль Арсеньева в оскароносном фильме "Дерсу Узала".

"Сегодня мы можем официально объявить о том, что съемки документального фильма об Арсеньеве начались. Картина должна увидеть свет в следующем году, когда мы будем отмечать 150-летие знаменитого путешественника. Уже прошли съемки с Юрием Соломиным, который играл Владимира Арсеньева в фильме Акиры Курасавы", - рассказал представитель пресс-службы.

С Соломиным общался директор Музея истории Дальнего Востока Виктор Шалай. Как сообщается на официальной странице музея в Instagram, они поговорили о съемках "Дерсу Узала" и церемонии вручения Оскара, об Акире Куросаве, Дальнем Востоке и дальневосточниках.

Советский географ, этнограф и писатель Владимир Арсеньев родился 10 сентября 1872 года, он был одним из известнейших исследователей Дальнего Востока. В 1900-1920-х годах он возглавлял ряд экспедиций по северному и южному Приморью. Арсеньев описывал этнографию, историю и культуру народов Дальнего Востока, написал романы "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", который лег в основу одноименной экранизации Акиры Куросавы, повесть "Сквозь тайгу" и другие.

Ранее пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева в 2022 году планируется организовать цикл образовательных, просветительских и культурных мероприятий. В частности, речь идет об издательстве обновленного собрания сочинений автора, которое включит в себя шесть томов, выпуске серии книг "Арсеньевская библиотека" и создании фотоальбома по материалам Русского географического общества и Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева, а также постановке тематических спектаклей.