Уровень безработицы в Москве в 2020 году стал одним из самых низких среди мегаполисов мира

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один из самых низких показателей безработицы среди крупнейших городов мира зафиксирован в Москве по итогам прошлого года, он составил 2,5%. По данным международных экспертов, уровень занятости в Москве составил 79,9%, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Международная группа Euromonitor провела исследование, которое показало, что в 2020 году уровень безработицы в Москве, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,5%. Ниже он был только в Пекине - 1,4%. В других городах показатель безработицы превысил московский от двух до семи раз. Так, в Дели он составил чуть выше 3%, в Токио - 3,8%, в Лондоне - 4,5%, в Париже - 7,6%, в Берлине - 7,9%, в Рио-де-Жанейро - 8,2%, в Нью-Йорке - 8,8%, в Стамбуле - 17,5%", - говорится в сообщении.

Уровень безработицы в Москве снижался с 2015 года. К концу 2019-го он составлял всего 2,2%.

"За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 миллиардов рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и в период пандемии: по сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в столице России увеличился всего на 0,3 процентного пункта и составил 2,5%", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам министра столичного правительства, главы департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, в прошлом году Москва стала лидером среди 10 ведущих городов мира по уровню занятости населения. "Уровень занятости в Москве, по данным Euromonitor, составил 79,9%. В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине - 78,2%, в Токио - 76%, в Берлине - 75,9%, в Париже - 72,4%, в Нью-Йорке - 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле - 47,7%, в Дели - 37,4%", - пояснил он.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, в столице активно поддерживают людей, которые остались без работы, им выплачивают пособия, помогают в трудоустройстве. Кроме того, в городе действует крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - столичная служба занятости, где представлено 300 тыс. вакансий.