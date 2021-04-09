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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 2 421 случай заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 30 января

В общей сложности в столице заразились 1 044 220 человек

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 421. Это максимальный прирост с 30 января, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. В общей сложности в столице, по данным штаба, заразились 1 044 220 человек.

За сутки в городе зарегистрировали 57 смертей из-за новой инфекции. Количество умерших увеличилось до 17 139, следует из сообщения штаба.

Было выписано по выздоровлении 1 989 пациентов за сутки, за все время выздоровели 957 137. В настоящее время в столице продолжают лечение 69 944 человека.

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