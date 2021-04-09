Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,98

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу увеличился до 0,98. В Москве показатель вновь превысил единицу и составил 1,03, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент равен ровно 1 - Иркутской области и Красноярском крае. В остальных он ниже: в Санкт-Петербурге и Ростовской области показатель держится на уровне 0,99, в Воронежской области - 0,98, в Архангельской - 0,97. В Свердловской и Московской областях он составил 0,95, в Нижегородской - 0,92.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.