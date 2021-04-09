Посол России в Австрии заявил о "грязных играх" в Европе на тему поставок "Спутника V"

ВЕНА, 9 апреля. /ТАСС/. Тему поставок в Европу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сопровождают "грязные игры". Договор на поставку препарата в Австрию почти готов. Об этом заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Есть проблемы с поставками других вакцин, и мы готовы помочь Австрии. Но вокруг ведутся грязные игры. Речь идет об интересах гигантских фармацевтических концернов. На кону стоят миллиарды и миллиарды", - сказал посол в интервью газете Salzburger Nachrichten.

По его словам, если Австрия будет готова подписать договор на следующей неделе, то до конца апреля может получить первые партии препарата. "До конца июня это может быть 1 млн доз", - отметил Любинский.

Он также подверг критике лоббизм, направленный против "Спутника V".

В конце марта Ведомство федерального канцлера Австрии сообщило, что Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, поставки могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.