Песков заявил, что в России высокий уровень естественной иммунизации от коронавируса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Уровень естественной иммунизации от ковида в России достаточно высокий, это делает ситуацию с пандемией в стране гораздо более благоприятной, чем во многих других государствах. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в России сложилась уникальная ситуация с иммунизацией. "Благодаря достаточно филигранно принятым мерам в течение минувшего года мы сейчас с вами подошли к ситуации, как говорят специалисты, [когда] у нас очень высокий уровень иммунизации, как минимум в крупных городах, миллионниках", - пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что речь идет в первую очередь о "естественной иммунизации". "Именно благодаря этому мы находимся сейчас в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие и многие страны", - заключил он.

По его словам, детально все аспекты, которые к этому привели, должны комментировать специалисты и ученые. "Но факт остается фактом, и те меры, которые принимало руководство страны в течение всего года, - это и введение ограничений, и поэтапное их снятие, и дифференциация ограничений в зависимости от положения дел в конкретном регионе. Та работа, которая руководством была проделана за этот год, то как была выстроена наша система здравоохранения, это все позволило нам достаточно успешно пройти через этот год", - сказал Песков.

Он добавил, что по данным экспертов, уровень иммунизации составляет по крупным городам - миллионникам порядка половины населения. Песков подчеркнул, что у Кремля нет оснований не доверять этим данным, потому что российские эпидемиологи "доказали свою компетентность и эффективность". Кроме того, отметил он, на уровень иммунизации повлияет и набирающая обороты вакцинация населения.