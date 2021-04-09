В Думу внесли законопроект о штрафах за самовольное подключение к водопроводу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" Светлана Бессараб и Ирина Гусева в пятницу внесли в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, а также за несанкционированный забор воды и сброс сточных вод без соответствующего подключения. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно тексту, для граждан штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Законопроектом предусмотрены повышенные штрафы в случае повторного нарушения - до 30 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей - для должностных лиц и ИП, до 300 тыс. рублей - для юридических лиц.

В действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предусмотрены штрафы для граждан в размере до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 3 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. При этом не предусмотрена ответственность за забор воды и сброс сточных вод без санкционированного подключения к водопроводу.

Согласно пояснительной записке, в 2017 году в Ялте было выявлено около 2 тыс. несанкционированных сбросов воды, в основном со стороны частных домовладений, а в августе 2020 года только на территории Краснодара было выявлено 297 незаконных канализационных стоков непосредственно в реку Кубань.

Пакет документов при внесении законопроекта не содержит обязательного официального отзыва правительства, в связи с чем профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может вернуть его авторам.