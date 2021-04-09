Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление британской монархии

ЛОНДОН, 9 апреля /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа в укрепление британской монархии. С таким заявлением глава правительства заявил в пятницу, выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, после сообщения о смерти принца-консорта.

"Он помог направлять королевскую семью и монархию, которая остается неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны", - сказал Джонсон.

"Мы скорбим сегодня с Ее Величеством королевой, я выражаю соболезнования ей, всей ее семье и благодарю принца Филипа, герцога Эдинбургского от имени страны, королевства за чрезвычайную жизнь и работу", - сказал Джонсон.

Как ранее информировал Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.