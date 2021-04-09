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Умер принц Филип

Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление британской монархии

Супруг Елизаветы II умер в возрасте 99 лет
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Hollie Adams/Pool via AP
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Hollie Adams/Pool via AP

ЛОНДОН, 9 апреля /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил вклад супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа в укрепление британской монархии. С таким заявлением глава правительства заявил в пятницу, выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, после сообщения о смерти принца-консорта.

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"Он помог направлять королевскую семью и монархию, которая остается неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны", - сказал Джонсон.

"Мы скорбим сегодня с Ее Величеством королевой, я выражаю соболезнования ей, всей ее семье и благодарю принца Филипа, герцога Эдинбургского от имени страны, королевства за чрезвычайную жизнь и работу", - сказал Джонсон.

Как ранее информировал Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

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ВеликобританияФилип, герцог ЭдинбургскийДжонсон, БорисУмер принц Филип
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