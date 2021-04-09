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Пандемия COVID-19

В ВОЗ призвали соблюдать санитарные меры в связи с ростом числа случаев COVID-19 в мире

Официальный представитель организации Маргарет Харрис рекомендовала "с удвоенной силой" придерживаться установленных мер против инфекции: соблюдать социальное дистанцирование, избегать скоплений людей, продолжать носить маски, даже если сделана прививка

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о необходимости соблюдения санитарных мер, включая социальное дистанцирование, в связи с продолжающимся на протяжении шести недель ростом числа случаев заражения коронавирусом в мире. Как заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, на данный момент в мире также растет смертность среди инфицированных.

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"Мы очень обеспокоены по поводу роста числа случаев [заражения коронавирусом], по сути, во всех регионах мира. Пожалуй, в Африке он немного меньше, однако повсеместно наблюдается тревожное увеличение [уровня] заболеваемости и смертности", - сказала Харрис. Она обратила внимание на тот факт, что заболеваемость растет на протяжении шести последних недель, а смертность - на протяжении трех недель.

Причиной такой ситуации официальный представитель ВОЗ назвала "комбинацию ряда факторов". Она отнесла к ним несоблюдение установленных в период пандемии "общественных мер в области здравоохранения", распространение новых разновидностей коронавируса, а также "выход из режима жесткого карантина", что некоторыми людьми "интерпретируется как сигнал к возвращению к нормальной жизни".

Харрис рекомендовала в этой связи "с удвоенной силой" соблюдать санитарные меры. Она призвала "соблюдать социальное дистанцирование, избегать скоплений людей, продолжать носить маски, даже если сделана прививка".

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