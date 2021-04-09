В Калининграде почтили память героев штурма Кенигсберга 1945 года

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Память героев штурма Кенигсберга в апреле 1945 года почтили в Калининграде в пятницу. Торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню прошла у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам", сообщили в пресс-службе областного правительства.

Город-крепость Кенигсберг (ныне Калининград) был взят советскими войсками в ходе Восточно-Прусской операции. Штурм начался 6 апреля, а 9 апреля командование гарнизона города отдало приказ прекратить сопротивление. За штурм города-крепости учреждена медаль "За взятие Кенигсберга".

"9 апреля, в день взятия Кенигсберга, в Калининграде у мемориального комплекса 1 200 воинам-гвардейцам прошла церемония возложения цветов", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В церемонии приняли участие губернатор Антон Алиханов, заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Роман Балашов, председатель областной думы Марина Оргеева, командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Они почтили память павших при штурме минутой молчания.

Обращаясь к жителям города и области, Алиханов отметил, что штурм города-крепости - одна из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны и истории Калининградской области, которая в 2021 году отмечается 75 годовщину создания. "Мы склоняем головы в память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня - 76-й годовщины штурма Кенигсберга, вы - в наших сердцах. Мы восхищаемся мужеством и отвагой защитников Отечества, освободивших мир от фашизма <...> Спасибо первым переселенцам, которым хватило энтузиазма и смелости переехать в голодные послевоенные годы в наш регион. Своим самоотверженным трудом вы восстановили разрушенный войной город", - сказал он.

Штурмом Кенигсберга руководил маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более двух тысяч орудий, 1 652 миномета и 128 самолетов.

Первые переселенцы

По решению Потсдамской конференции 1945 года часть Восточной Пруссии, современная Калининградская область, вместе с Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.

Массовое переселение в Калининградскую область было инициировано постановлением Совета министров СССР от 9 июля 1946 года. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев). Сейчас в области живут 3 476 ветеранов становления Калининградской области, из них 3 207 человек - ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные граждане.