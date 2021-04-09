Роман Романенко расскажет в Instagram о жизни космонавтов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко 12 апреля в своем Instagram-аккаунте расскажет о роли космоса в нашей жизни. Об этом сообщили в пятницу на сайте информационного центра правительства Москвы.

"Мне постоянно задают вопросы, как стать космонавтом, как организован быт на Международной космической станции, какие исследования проводят космонавты и как эксперименты на орбите помогают земной науке. 60-летие первого полета человека в космос, юбилей подвига Гагарина - отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни", - сказал Романенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в ходе прямого эфира Романенко также расскажет о том, можно ли пить газировку и принять душ на станции, зачем космонавтам беговая дорожка и почему они после полета не могут носить обычную обувь.

Роман Романенко совершил два полета в космос и провел там 333 дня, в том числе 6 часов 38 минут в открытом космосе.

Прямой эфир начнется 12 апреля в 8:30. Трансляция будет доступна в его аккаунте instagram.