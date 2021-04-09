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Албания ввела безвизовый въезд для россиян до конца 2021 года

Разрешено въезжать и выезжать с территории страны через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля

ЗАГРЕБ, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Албании объявило об отмене виз для въезда в страну для граждан России. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Албании на своей странице в Facebook.

"В соответствии с решением Совета министров Албании № 214 от 25 марта 2021 года введен безвизовый режим для граждан ряда государств, включая Россию, на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года", - говорится в заявлении российского диппредставительства. "Разрешенный срок пребывания в стране - 90 дней из каждых 180, начиная с даты въезда", - добавили в посольстве.

Ранее граждане РФ имели возможность не оформлять визу для туристических поездок в Албанию в период с июня по ноябрь 2020 года. На данный момент в стране сняты все запреты на движение на транспортных средствах, разрешено въезжать и выезжать с территории страны через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля.

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