Аэрофотоснимки 1943 года помогут найти в Ростовской области останки 1 300 жертв нацистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля./ТАСС/. Ростовские поисковики планируют задействовать аэрофотоснимки 1943 года для поиска захоронения жертв геноцида мирного населения нацистскими оккупантами в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в пятницу заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов на заседании рабочей группы проекта "Без срока давности".

"В архивных документах упоминается большое захоронение - это Горный лес, где предположительно захоронены порядка 1 300 человек. Сегодня территория леса составляет около 10 га, он сильно разросся за прошедшие 75 лет, найти точные места захоронений почти нереально. Мы надеемся, что аэрофотосъемка 1943 года, которая есть в одном из архивов, поможет в этом", - сказал он.

По словам руководителя регионального отделения Поискового движения России Владимира Щербанова, в текущем году поисковики также планируют поднять останки 700 жертв нацистов в Миллеровском районе области, для чего будет задействовано большое количество поисковиков-добровольцев. "Если нам придется 700 человек поднимать, то в этом году нам надо 10 отрядов для оперативной работы", - сказал глава ростовского отделения движения поисковиков. Он отметил, что работу по поднятию останков затрудняет отсутствие задокументированных мест захоронений, а также совершавшиеся в 1950-60 годы попытки перенести захоронения в другие места.

Кроме того, как сообщил на заседании председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Юрий Фролов, специалисты ведомства совместно с Управлением ФСБ по региону готовят к обнародованию архивные документы, чтобы позволить людям самостоятельно ознакомиться с преступлениями, которые совершали немецко-фашистские захватчики на оккупированной территории области. "Совместно с ФСБ на заседании комиссии будем рассматривать документы, которые возможно рассекретить и дать людям возможность ознакомиться с теми чудовищными злодеяниями, которые происходили <...> Заседание планируется в ближайшее время, апрель - май", - сообщил Фролов.

В 2020 году в год 75-й годовщины Победы стартовал большой федеральный проект "Без срока давности", одним из регионов-участников которого стала Ростовская область. 75 лет - срок рассекречивания архивных документов, которые были неизвестны и недоступны, в том числе о геноциде в отношении мирного населения со стороны оккупантов - немецко-фашистских захватчиков. Ростовская область - регион, который в значительной степени пострадал от действий оккупантов. Проект реализуется совместно с организацией "Поисковое движение России".