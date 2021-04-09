В Центральной России прогнозируют потепление до 23 градусов

ТАСС, 9 апреля. Синоптики прогнозируют непродолжительное потепление до 23 градусов в регионах Центральной России в предстоящие выходные дни 10-11 апреля. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"Потепление связано с тем, что к нам движутся воздушные массы с юго-востока, из Астрахани, с калмыцких полей, где уже [плюс] 27 градусов. Такое потепление в выходные до плюс 23 градусов придет к нам ненадолго, на три - четыре дня, а потом опять будет понижение температуры днем до [плюс] 15 градусов", - сообщил ТАСС дежурный синоптик центра гидрометеорологии по Воронежской области Андрей Гусев.

В Тамбовской, Орловской, Курской и Липецкой областях, где днем столбики термометра держатся преимущественно на отметке плюс 8 градусов, в субботу потеплеет до плюс 15, при этом ночные заморозки до минус 2 градусов сохранятся. На смену небольшим дождям придет ясная и солнечная погода. В воскресенье днем станет еще теплее, до 17 - 22 градусов. Такая погода, по данным синоптиков, продержится примерно до вторника.

Во Владимирской и Рязанской областях в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1 градуса, местами гололедица, днем от 8 до 13 градусов тепла. В воскресенье местами может пройти дождь, при этом по-прежнему будет достаточно тепло и безветренно.

В Смоленской области выходные тоже обещают быть теплыми, без резких перепадов температуры, с незначительными порывами ветра. "У нас будет замечательная погода, без осадков, ночью температура будет близка к 0 градусов, местами до минус 1, а днем в субботу по области до плюс 15, в воскресенье в Смоленске плюс 15, а по области даже градусов до 17 прогреется", - сообщили ТАСС в гидрометцентре по региону.

Чуть прохладнее в выходные ожидается погода в Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Здесь столбики термометров днем поднимутся лишь до плюс 13 градусов, в субботу в регионах ожидается ясная и солнечная погода, в воскресенье будет малооблачно, местами может пройти дождь.