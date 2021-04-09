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"ВКонтакте" могут оштрафовать за YouTube-ролики с призывами выйти на митинги

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении соцсетью требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных акциях

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/."ВКонтакте" могут привлечь к административной ответственности из-за того, что социальная сеть своевременно на удалила YouTube-ролики с призывами выходить на митинги, говорится в сообщении соцсети.

"В материалах дела фигурируют восемь постов со ссылками на YouTube-ролики. "ВКонтакте" обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства "ВКонтакте" была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остается доступен россиянам на других площадках", - отмечается в сообщении.

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении "ВКонтакте" требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах, добавили в соцсети.

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