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Новая система обращения с ТКО

Глава Чувашии потребовал от оператора по вывозу мусора сократить управленческие расходы

По мнению Олега Николаева, это позволит сэкономить средства, не перекладывая финансовую нагрузку на население

ЧЕБОКСАРЫ, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев потребовал от регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов сократить управленческие расходы.

"В рамках тарифного контроля мы провели детальный анализ деятельности регионального оператора и настоятельно рекомендовали снизить себестоимость оказываемых услуг", - сказал Николаев в пятницу по итогам совещания по вопросу функционирования системы обращения с отходами.

По его словам, власти ставят перед оператором задачу своевременного и качественного вывоза отходов при снижении тарифов по мере налаживания работы. "Для этого необходимо пересмотреть управленческие расходы, в том числе на функционирование в каждом муниципалитете расчетно-кассовых центров, поскольку данную работу можно организовать иными методами, не перекладывая нагрузку на население, при этом существенно сэкономить средства", - заметил глава республики.

В региональной администрации пояснили, в свою очередь, что решить задачу снижения затрат возможно путем заключения соглашения между регоператором и кредитными организациями, которые будут обеспечивать сбор денег с населения без комиссий. Кроме того, здесь считают реальной систему подачи обращения к регоператору через МФЦ.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияНовая система обращения с ТКО
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