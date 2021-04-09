{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День космонавтики

Гендиректор ТАСС подарил Рогозину копию исторического сообщения о полете Гагарина в космос

Сергей Михайлов также вручил главе Роскосмоса фрагмент оригинальной телеграфной ленты ТАСС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов подарил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину копию исторического сообщения агентства о первом полете человека в космос, который совершил Юрий Гагарин. Также гендиректор агентства вручил Рогозину фрагмент оригинальной телеграфной ленты ТАСС.

Спецпроект на тему
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Михайлов в пятницу в ходе служебной командировки по приглашению главы Роскосмоса присутствовал при запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с космодрома Байконур.

12 апреля исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Первым о его полете сообщил ТАСС.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияДень космонавтики
Пандемия COVID-19
В мире за сутки выявили более 718 тыс. заразившихся коронавирусом
Это самый высокий показатель суточного роста заболеваемости с 10 января
Читать полностью