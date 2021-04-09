В Германии зарегистрировали 42 случая тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Более 40 предполагаемых случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки зарегистрированы в Германии после прививки вакциной от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca. Об этом сообщил в пятницу Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI, регулятор ФРГ).

По состоянию на 2 апреля известно о 42 случаях специфической формы очень редкого тробмоза мозговых вен. В 23 случаях он сочетался со снижением количества тромбоцитов (тромбоцитопения). В основном тромбоз был выявлен у женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Восемь человек - пять женщин и трое мужчин - умерли.

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверило EMA, несмотря на редкие побочные явления, среди которых есть и образование тромбов.

В ФРГ вакциной компании AstraZeneca теперь прививают лишь граждан старше 60 лет.