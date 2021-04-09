Росприроднадзор оценил ущерб почве от пожара на НПЗ под Ярославлем в 468 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Ущерб почве от пожара, произошедшего в марте на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе им. Д. И. Менделеева, составил 468 тыс. рублей, содержание загрязняющих веществ в почве после аварии в 36,8 раза превысило норму. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора в пятницу.

"Отобранные после аварийной ситуации пробы почвы по результатам лабораторных исследований имеют превышения по загрязняющим веществам в 36,8 раза. Сотрудники Управления произвели предварительный расчет размера вреда, причиненного ОАО "ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева" почве как компоненту окружающей среды в результате аварийной ситуации, который составил 468 тыс. рублей. В адрес предприятия направлена претензия о добровольном возмещении вреда", - говорится в сообщении.

Пожар на заводе произошел в период плановой проверки Верхне-Волжского межрегионального управления. По данным ведомства, после взрыва загорелись резервуары с остатками нефтепродуктов, часть нефтепродуктов разлилась на почву.

Проверка установила, что нормативные требования в области охраны окружающей среды предприятием нарушаются систематически. Представители завода не прибыли на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях. Предприятием не исполнялись ранее выданные предписания, штрафы не были оплачены, никакие меры со стороны завода не предпринимались.

"По итогам проверки Управлением Росприроднадзора принято решение об обращении в суд с заявлением о привлечении ОАО "ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева" к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности сроком до 90 суток", - уточняет пресс-служба.

ОАО "ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева" находится в Тутаевском районе Ярославской области. С 2016 года предприятие находится в стадии банкротства.