Pfizer и BioNTech подали запрос в FDA на разрешение применения вакцины среди подростков

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, подала заявку в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США на получение разрешения на экстренное применение препарата среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в сообщении американской компании, опубликованном в пятницу на ее странице в Twitter .

"Сегодня совместно с BioNTech мы отправили запрос в FDA США в целях расширения использования нашей вакцины от COVID-19 в экстренных случаях среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что в ближайшие дни компании планируют подать заявки на получение разрешения на применение препарата среди подростков в другие регулирующие органы в разных странах мира.

31 марта BioNTech и Pfizer сообщили, что разработанная ими вакцина от коронавируса показала стопроцентную эффективность против коронавируса среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, титр антител был выше, чем в возрастной группе от 16 до 25 лет. Вместе с тем у участников наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами, которые в целом соответствовали тем, что проявлялись у лиц в возрасте от 16 до 25 лет. Специалисты будут внимательно следить за состоянием здоровья подростков в течение двух лет после получения второй прививки для оценки иммунитета после вакцинации.

В середине марта BioNTech и Pfizer объявили о начале проведения клинических испытаний, целью которых является оценка безопасности, переносимости и эффективности вакцины у детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Компании тестируют препарат среди трех возрастных групп и рассчитывают, что его можно будет использовать с начала следующего года.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.