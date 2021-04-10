В Якутске около 1,3 тыс. человек очно написали Тотальный диктант

ЯКУТСК, 10 апреля. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. человек приняли очное участие во всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" в Якутске, который является столицей проекта в 2021 году. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) - одного из организаторов акции в городе.

"По состоянию на 20:00 (14:00 мск) на 24 площадках Якутска около 1,3 тыс. человек в очном формате приняли участие во всероссийской просветительской акции "Тотальный диктант", - сказали в вузе.

Как отметили в пресс-службе, впервые площадки для "Тотального диктанта" открылись в Музее мамонта СВФУ и в Царстве вечной мерзлоты - туркомплексе, где представлен нетающий ледник внутри горы. Так, 11 человек написали диктант под землей в вечной мерзлоте.

В Приморье участие в акции в очном формате приняли около 110 иностранцев, также студенты из других стран писали диктант онлайн. Впервые были открыты площадки, где участники могли написать текст на английском языке.

"На трех площадках, где диктант писали на английском языке, участниками акции стали около 60 человек. Еще около 50 человек писали диктант на русском языке, на двух площадках проекта TruD [для тех, кто изучает русский язык как иностранный, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта]", - сообщил ТАСС координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Об акции

В начале февраля Якутск был назван столицей "Тотального диктанта" в 2021 году. Город принимает участие в "Тотальном диктанте" с 2013 года. Всего в субботу по региону в рамках акции открылись 306 площадок, из них 154 - дополнительные площадки на базе районных школ. Всего в Якутске открыли 24 площадки, из них шесть - в СВФУ.

В честь акции подсветка телебашни Якутска - на самой высокой конструкции, стоящей на вечной мерзлоте, - стала красной. Она будет оставаться такой "с 20:00 до 21:00 по якутскому времени", сказали ТАСС в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2021 году акция проходит с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.